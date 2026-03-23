Ataque armado contra conductor de BMW al sur moviliza a corporaciones policiacas

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró la tarde de este lunes en el cruce del periférico Francisco R. Almada y la calle Alonso Ávila, al sur de la capital, tras el reporte de un ataque armado contra el conductor de un vehículo BMW.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta negra y un automóvil marca Honda abrieron fuego en repetidas ocasiones contra un hombre que se encontraba dentro de un BMW color blanco.

Luego de la agresión, la víctima resultó con heridas de bala y fue trasladada de emergencia al hospital Star Médica en su propio vehículo. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su estado de salud.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y acordonaron la zona, mientras que personal de Criminalística de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de casquillos percutidos calibre .40 como parte de las investigaciones.

Las autoridades ya iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ataque.