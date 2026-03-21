Hallan cuerpo calcinado con signos de violencia en el norte de la ciudad

El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado en un camino de terracería en la colonia Madera 65, al norte de la ciudad, generando movilización de corporaciones de seguridad.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Mina La Princesa y Tomochi, justo detrás de la barda perimetral de la empresa Interceramic. Fueron vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades tras notar la presencia del cadáver.

Según los primeros reportes, la víctima estaba atada de pies y manos y presentaba huellas de violencia extrema. Además, se informó que el cuerpo fue calcinado, presuntamente mientras la persona aún se encontraba con vida.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena. Más tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos especializados llevaron a cabo el levantamiento de evidencias.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer el crimen e identificar tanto a la víctima como a los responsables.