Entregan nueva cancha de fútbol rápido y promueven participación ciudadana

El alcalde Marco Bonilla realizó la e tregua de canchas en la secundaria Técnica 77.

El proyecto contempló la construcción de una cancha de fútbol rápido con pasto sintético, instalación de porterías metálicas, malla ciclónica, gradas con techumbre metálica, alumbrado LED y diversas adecuaciones para beneficio de la comunidad estudiantil.

Durante la entrega, realizada frente a cientos de estudiantes, autoridades municipales explicaron los mecanismos de Participación Ciudadana con el objetivo de incentivar la participación en el Presupuesto Participativo, esquema mediante el cual el 6 por ciento de los impuestos municipales se destina a proyectos elegidos directamente por las y los chihuahuenses.

En su mensaje, el alcalde destacó la importancia de que la ciudadanía conozca las instancias y regidores que integran el Ayuntamiento, con el propósito de fortalecer la transparencia y fomentar la toma de decisiones en conjunto con la ciudadanía.

Asimismo, señaló que este tipo de obras reflejan el impacto que puede lograrse cuando sociedad y gobierno trabajan de manera coordinada para atender las necesidades de los distintos sectores de la ciudad.