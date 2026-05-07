Capacitan a policías

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) impartió el taller de sensibilización “Ponte en mis Zapatos” a agentes de la Dirección de Vialidad, con el objetivo de fomentar la accesibilidad, fortalecer una atención inclusiva hacia las personas con discapacidad y como parte de la capacitación permanente a servidores públicos.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que, es fundamental que el personal del Gobierno del Estado cuente con las herramientas necesarias para brindar un servicio adecuado a este sector de la población, en caso de requerirse.

Comentó que el taller “Ponte en mis Zapatos” es impartido por el equipo de capacitación de la Dirección de Grupos Vulnerables, y contempla una experiencia vivencial en la que las y los participantes simulan alguna discapacidad, con el fin de identificar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad.

Loera invitó a dependencias gubernamentales, al sector empresarial y a instituciones educativas a sumarse a la inclusión y solicitar de manera gratuita estos talleres, los cuales contribuyen a mejorar la atención en sus entornos, así como a identificar adecuaciones necesarias en sus instalaciones para impulsar la accesibilidad.

Para obtener mayor información y agendar una capacitación, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono (614) 429-33-00 extensión 17919.