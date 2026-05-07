Avanza instalación de riego en Talud Homero

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, continúa dando muestra de que sí cumple con trabajo y resultados, mediante acciones que fortalecen la imagen urbana y el cuidado de los espacios públicos en la Capital.

Actualmente, se trabaja en la colocación de un sistema de riego en el talud Homero, ubicado sobre el Periférico de la Juventud y la avenida Homero, con el objetivo de rehabilitar esta importante zona y devolverle su aspecto verde.

En el lugar, la Dirección de Mantenimiento Urbano realiza la instalación de tubería y aspersores que permitirán mantener en óptimas condiciones la vegetación del área.

Además, se llevó a cabo la reparación de una fuga en la línea general de agua tratada, la cual se encontraba a más de 6 metros de profundidad, demostrando el compromiso y la capacidad técnica del personal.

Con estas acciones, se busca que este espacio recupere su vitalidad, ofreciendo a las y los capitalinos entornos más dignos, agradables y con una mejor imagen urbana.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera constante por la ciudadanía, impulsando proyectos que contribuyan a mejorar los espacios públicos y las vialidades, en beneficio de todas y todos.