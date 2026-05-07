Beneficia IMM a 100 emprendedoras

Este encuentro reunió a mujeres de distintos sectores productivos en un espacio diseñado para el aprendizaje, la colaboración y el crecimiento, donde se brindó capacitación en temas económicos clave para el fortalecimiento de sus proyectos.

Dentro de la dinámica del networking permitió a las participantes intercambiar experiencias, compartir retos y generar vínculos estratégicos entre ellas, fomentando alianzas que contribuyan al crecimiento de sus emprendimientos.

Durante la jornada, asistió la diputada Manque Granados, quien destacó la importancia de crear redes de apoyo entre mujeres, como una herramienta fundamental para potenciar el desarrollo económico, la autonomía y la sostenibilidad de sus negocios.

La directora Mónica Meléndez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres reiteró su compromiso de impulsar acciones que promuevan la capacitación, el emprendimiento y la generación de oportunidades para las mujeres, para de esta manera contribuir la construcción de una economía más incluyente y equitativa en Chihuahua Capital.

Para conocer más sobre los programas y apoyos dirigidos a mujeres emprendedoras, o próximos eventos puedes comunicarte al 072 extensión 2613 y 2619 de lunes a viernes a 8:00 am a 3:00 pm.