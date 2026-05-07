Traía envoltorios,vapeadores y cigarros de marihuana en la colonia UP; lo detienen

Elementos del Equipo de Proyectos Especiales (EPE), detuvieron a un joven como presunto responsable de delitos contra la salud, luego de una intervención realizada en calles de la colonia UP.

Los hechos ocurrieron cuando policías municipales que circulaban por el cruce de América Latina y calle 34 observaron un vehículo Nissan Tsuru color gris, modelo 2006, cuyo conductor omitió un alto, poniendo en riesgo a las unidades oficiales, por lo que se marcó el alto para hacerle recomendaciones por la conducción peligrosa, el conductor identificado como Víctor Emiliano I. R., de 17 años de edad, reaccionó de manera agresiva y presentaba un aparente estado de intoxicación, por lo que se le realizó una revisión preventiva, en donde localizaron entre sus pertenencias 9 envoltorios de hule transparente que contenían una sustancia con características similares a la cocaína.

Asimismo, al revisar el vehículo se localizaron 14 dispositivos vapeadores tipo wax nuevos en sus empaques, además de 3 frascos que contenían 13 cigarros con características de marihuana de la marca Baby Jeeter.

Por lo anterior, el joven fue detenido y trasladado a la Comandancia Sur para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.