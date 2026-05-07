Comparece fiscal Guillermo Zuany ante la FGR en Juárez

El fiscal especializado en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado, Guillermo Arturo Zuany Portillo, acudió este jueves a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, en medio del interés generado por recientes investigaciones y operativos de seguridad en la entidad

De acuerdo con reportes realizados en el lugar, el funcionario estatal buscó ingresar al inmueble federal evitando el contacto con medios de comunicación.

Testigos señalaron que arribó en dos unidades oficiales, una de ellas presuntamente sin placas visibles.

Según las versiones recabadas, Zuany Portillo intentó acceder inicialmente al estacionamiento privado de la delegación federal, aunque no logró hacerlo en un primer momento.

Posteriormente regresó al inmueble, descendió de uno de los vehículos e ingresó rápidamente sin ofrecer declaraciones.

La comparecencia ocurre luego de que agentes de Investigación de la Fiscalía estatal también fueran requeridos por autoridades federales, dentro de un contexto de revisión sobre operativos recientes efectuados en Chihuahua, particularmente en municipios de la región serrana.

Hasta ahora, ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía General de la República han emitido información oficial sobre los motivos específicos de la comparecencia del fiscal especializado.

La presencia de funcionarios estatales ante instancias federales ha generado expectativa política y jurídica, especialmente tras las controversias relacionadas con operativos realizados en el municipio de Morelos y las investigaciones abiertas sobre acciones contra grupos del crimen organizado.