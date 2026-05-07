Mayoría de mexicanos respaldaría extradición de Rocha Moya a EUA: encuesta

Una encuesta reveló que la mayoría de los mexicanos estaría a favor de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea extraditado a Estados Unidos para enfrentar presuntos cargos ante una Corte de Nueva York.

De acuerdo con los resultados difundidos, el 57 por ciento de los encuestados consideró que Rocha Moya debe enfrentar la justicia en territorio estadounidense, mientras que un 32 por ciento opinó que no debería ser extraditado.

La publicación señala que seis de cada diez mexicanos respaldan que el mandatario sinaloense comparezca ante autoridades norteamericanas por los señalamientos en su contra, en medio de un contexto de creciente presión sobre temas de seguridad y narcotráfico entre México y Estados Unidos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la metodología de la encuesta ni sobre los presuntos cargos mencionados en la publicación.