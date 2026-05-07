De la Peña fortalece cercanía y suma respaldos

En política, hay quienes construyen desde el discurso y quienes lo hacen desde el territorio. En Chihuahua, esa diferencia comienza a hacerse evidente.

Mientras algunos actores se mantienen únicamente en la narrativa, otros han apostado por la cercanía directa con la ciudadanía y la presencia constante en espacios donde el diálogo ocurre sin filtros.

En ese contexto, Santiago De la Peña ha mantenido una dinámica que combina institucionalidad con contacto cercano, sumando recientemente un encuentro con más de 600 empresarios, donde el intercambio de ideas y el diálogo directo fueron el eje principal.

Esa cercanía no solo impacta en la percepción pública, sino también en el terreno político.

Cada vez son más visibles las adhesiones de perfiles, liderazgos y ciudadanos que se identifican con su proyecto, entendiendo que la política también se construye desde lo cotidiano y la permanencia en la conversación pública.

Más allá de la presencia mediática, el crecimiento de este movimiento refleja una estrategia basada en generar confianza y mantener vínculos constantes con distintos sectores de la sociedad, consolidando así una estructura que continúa fortaleciéndose a favor de De la Peña