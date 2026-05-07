Delicado, tema del narco y relación de Mx con EU: Canaco

El presidente de lCanaco, Alejandro Lazzarotto Rodríguez, advirtió que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría verse afectado por los señalamientos y tensiones políticas entre ambos países, particularmente tras la solicitud de extradición de EU del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El líder empresarial señaló que existe preocupación por el impacto que estos temas puedan generar en la relación comercial entre México y Estados Unidos, aunque confió en que prevalezca el diálogo institucional.

“Sí puede afectar, y de manera importante, en la forma de actuar. Nosotros, como Concanaco, mantenemos una buena relación con la presidenta de la República y siempre respaldaremos la parte institucional del gobierno, especialmente las iniciativas que favorezcan al comercio. No solo criticamos, también presentamos propuestas”, expresó.

Lazzarotto Rodríguez también se refirió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió sobre posibles acciones ante la situación de narcotráfico en México, calificando el panorama como delicado.

Indicó que el tema podría convertirse en un punto clave dentro de las negociaciones bilaterales y llamó a analizar cuidadosamente cualquier modificación o condición relacionada con el tratado comercial.

“Va a ser un punto de negociación muy importante. Hay que revisar las letras chiquitas y ver si se cancela algo; sin embargo, no creemos que vaya a cambiar la esencia del tratado por un tinte político”, comentó.