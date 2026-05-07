Pide Maru respeto para gobernadores del PAN

La gobernadora Maru Campos señaló que tanto los gobernadores del PAN como la presidenta Claudia Sheinbaum merecen respeto. Lo anterior tras críticas de la mandataria por la reunión sostenida por los panistas con la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso en Aguascalientes.

Campos fue abordada en Ciudad Juárez previo a un evento donde se le cuestionó por las críticas de la presidenta a un supuesto homenaje a Hernán Cortés.

“No fue por mi, fue por los gobernadores (del PAN) y yo como gobernadora sí creo que debemos merecernos un respeto juntos los gobernadores, y la jefa del ejecutivo, por supuesto. Ella tiene todo nuestro respeto, todo nuestro aprecio y lo que queremos es trabajar por nuestros estados”, dijo.

La gobernadora de Chihuahua pidió no hacer personal las cosas y trabajar en los estados y el país.

“Entonces por eso no hagamos las cosas personales, hagamos las cosas como debemos de hacerlas, trabajando nosotros por nuestros estados y ella por el país. El país tiene muchos problemas y nuestros estados también”, agregó

Maru Campos también se refirió a la comparación que se realiza del caso Sinaloa y Chihuahua y la aplicación de dos criterios distintos por parte de la Federación.