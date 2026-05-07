Concluye montaje de trabes en puente de Fuerza Aérea

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, concluyó con éxito el montaje total de las 60 trabes que conformarán la estructura principal del Paso Superior ubicado en el cruce de la carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea, marcando un avance clave en esta obra que fortalecerá la movilidad del sector oriente de Chihuahua Capital.

Con apoyo de maquinaria de alta capacidad, maniobras de precisión y personal altamente especializado, se llevó a cabo la instalación de estas estructuras de concreto reforzado, consideradas uno de los elementos más importantes en la construcción de puentes y distribuidores viales.

Las trabes funcionan como el soporte principal de la superficie por donde circularán miles de vehículos diariamente, ya que reciben y distribuyen el peso de la circulación hacia columnas y cimentaciones, permitiendo que el puente tenga la resistencia, estabilidad y seguridad necesarias para operar de manera eficiente durante décadas.

Su correcta colocación representa un paso fundamental para dar forma a la superestructura del puente y acercar cada vez más la conclusión de esta importante obra vial.

Gracias a estos trabajos impulsados por la administración del alcalde Marco Bonilla, el proyecto registra actualmente un avance general del 65 por ciento, permitiendo que diariamente las y los chihuahuenses observen cómo toma forma una de las obras de infraestructura más importantes para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado en la zona.

Cabe señalar que continúan las labores de detallado, colado y adecuaciones complementarias, necesarias para avanzar hacia la etapa final del proyecto y lograr que próximamente miles de chihuahuenses puedan pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir construyendo soluciones que fortalezcan la movilidad y el desarrollo de Chihuahua Capital, reiterando a la ciudadanía que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.