Voraz incendio consume fábrica de tarimas al norte de la ciudad

Un fuerte incendio se registró en una fábrica de tarimas ubicada en el cruce de la avenida Transformación y la calle Dr. Carlos Ochoa, al norte de la ciudad, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y gran alarma entre la población.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, procediendo a acordonar la zona y evacuar a locatarios cercanos para evitar riesgos mayores. Posteriormente, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos inició labores para sofocar las llamas, las cuales se propagaron rápidamente debido al material inflamable del lugar.

Ante la magnitud del siniestro, los bomberos solicitaron el apoyo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, ya que los camiones cisterna resultaron insuficientes para contener el fuego.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. No obstante, la densa columna de humo y la intensidad del fuego provocaron gran expectación entre los ciudadanos.

Como medida preventiva, autoridades cerraron parcialmente la avenida Tecnológico, con el fin de proteger a los automovilistas y facilitar las maniobras de los cuerpos de emergencia en la zona.