Captura AEI y DSPM a masculino con Mazda robada

La investigación ministerial permitió interceptarlo en la colonia Universidad, horas después de haber sido denunciada la sustracción

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en flagrancia, a quien dijo llamarse Miguel Ángel A. H., de 22 años de edad, por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

La detención ocurrió este viernes 20 de marzo, en la intersección de las calles José Carreón Porras y Universidad Autónoma de Guadalajara, de la colonia Universidad, en esta ciudad de Chihuahua.

El masculino fue sorprendido a bordo de un automóvil de la marca Mazda, modelo 2024, de color arena, con matrículas del estado de Chihuahua, robado ayer jueves 19 de marzo.

La investigación ministerial de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículo, en coordinación con la Unidad de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, rastreó el vehículo y pudo interceptarlo.

Cabe señalar que al momento de la revisión corporal del detenido, Miguel Ángel A. H., en sus bolsillos se localizó una bolsa que en su interior contenía bisutería perteneciente a la dueña del automóvil.

El masculino arrestado quedó a disposición del Ministerio Público de esta Fiscalía, y en las próximas horas será presentado ante un Juez de Control para resolver su situación jurídica.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).