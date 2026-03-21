Lo detienen por violencia familiar en Vistas del Norte

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal colaboraron en la ejecución de una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar, en hechos registrados en la colonia Vistas del Norte.

Lo anterior, luego de una solicitud de apoyo derivada de una denuncia de violencia familiar, y tras las investigaciones correspondientes mediante el trabajo de los investigadores de la corporación municipal, se logro ubicar y detener al presunto responsable.

El ahora detenido fue identificado como Obed G.M., de 27 años de edad, puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.