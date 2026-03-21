FOTOS: Así trasladó la mamá de Eithan su cuerpo hasta tirarlo

Cámaras de vigilancia y registros de transporte permitieron reconstruir parte del recorrido previo al hallazgo del cuerpo de un menor de 18 meses en el surponiente de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación, la madre del niño fue captada en distintos puntos de la ciudad mientras trasladaba el cuerpo en una bolsa. Las imágenes la ubican en instalaciones del transporte público, donde utilizó camiones urbanos y el sistema Juárez Bus, realizando varios trasbordos.