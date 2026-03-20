Semana Santa 2026 proyecta aumento en turismo y derrama económica en Chihuahua

Chihuahua registra un panorama positivo en materia turística durante el periodo de Semana Santa 2026, con incrementos en afluencia, ocupación hotelera y derrama económica, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo estatal.

Del 28 de marzo al 5 de abril, se reporta la llegada de 249 mil 850 turistas noche, lo que representa un incremento del 1.13% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En cuanto a la ocupación hotelera, esta alcanza un 73.25%, con una estancia promedio de 1.93 noches y una densidad de 2.12 personas por habitación, cifras que reflejan un crecimiento del 1.26%.

En términos económicos, la derrama estimada asciende a 482.75 millones de pesos, lo que significa un aumento del 3.84% respecto a 2025, consolidando al sector turístico como un motor relevante para la economía estatal.

Por otra parte, para el periodo del 1 al 5 de abril, se proyecta la llegada de 467 mil 71 excursionistas, lo que representa un incremento del 1.52%. De este total, el 98.34% (459 mil 317 personas) se concentra en centros recreativos, mientras que el 1.66% (7 mil 754 visitantes) participa en actividades religiosas como el viacrucis.

Estas cifras reflejan una tendencia de crecimiento moderado pero sostenido en la actividad turística de Chihuahua, impulsada tanto por la oferta recreativa como por las tradiciones religiosas propias de la temporada.