Municipio invita a conferencia de primera astronauta mexicana Katya Echazarreta

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invita a la conferencia “Espacio sin Límites”, impartida por Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio.

El evento se llevará a cabo este 24 de marzo a las 17:00 horas en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, donde Katya compartirá su historia de vida, los desafíos que enfrentó para abrirse camino en el ámbito científico y aeroespacial, así como las decisiones que la llevaron a cumplir uno de los sueños más grandes: llegar al espacio.

A esta iniciativa se suma la fundación “Cooperación Educativa”, que impulsa becas para estudios y oportunidades académicas, reforzando el mensaje de que la educación es una herramienta clave para transformar vidas.

Asimismo, McDonald’s Chihuahua se une a este evento, recordando que Katya Echazarreta trabajó en su juventud en esta empresa, experiencia que marcó el inicio de su camino profesional y fortaleció su disciplina y visión de futuro.

“Espacio sin Límites” busca ser un espacio de inspiración, donde los asistentes reconozcan que no hay barreras cuando existen la determinación, el esfuerzo y las oportunidades, promoviendo además la participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología y otros sectores estratégicos.

Las mujeres y hombres interesados en asistir pueden registrarse previamente a través del enlace bit.ly/espacio8m o escaneando el código QR disponible en la convocatoria oficial del evento.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo integral de las mujeres y generen más oportunidades para que alcancen sus metas.