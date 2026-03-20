Conmemora Municipio el Día del Síndrome de Down con actividades inclusivas

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), conmemoró el Día del Síndrome de Down en el Gimnasio Adaptado, con la participación de más de 200 personas en una jornada enfocada en la inclusión y la sensibilización.

Durante este encuentro, participaron estudiantes de la Secundaria Federal 1 y de la Federal 8, quienes formaron parte de las dinámicas de experiencia sensorial diseñadas para fomentar la empatía y la inclusión. Una de las actividades principales fue la decoración de calcetines, símbolo de la diversidad y la aceptación.

Asimismo, se realizaron presentaciones artísticas con la participación de niñas, niños y adolescentes con síndrome de Down, quienes ofrecieron un espectáculo de baile.

Un grupo infantil, de entre 4 a 6 años, presentó un número de baile folclórico, mientras que un grupo de adolescentes interpretó coreografías de música pop, llenando el espacio de energía y entusiasmo.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que promuevan la inclusión, el respeto y la participación de todas las personas en la comunidad.