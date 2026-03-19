Video: niños salen proyectados tras fuerte choque en el Corredor Comercial

Cuauhtémoc.– Un impactante accidente quedó captado en video este jueves en el Corredor Comercial, a la altura del kilómetro 9, donde una camioneta de transporte escolar y un vehículo particular chocaron, dejando al menos 14 personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes, entre los heridos hay 12 menores de edad y los dos conductores.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa el momento en que la camioneta intenta incorporarse a la vía, pero aparentemente no se percata de un automóvil que circulaba a alta velocidad, lo que provoca un fuerte impacto.

Tras el choque, al menos dos niños salen proyectados fuera de la unidad y caen sobre el pavimento, mientras otros pasajeros quedan dentro del vehículo.

El accidente provocó que varios automovilistas se detuvieran para auxiliar a los lesionados, en lo que llegaban los cuerpos de emergencia.

De manera extraoficial, testigos señalaron que algunos de los menores fueron trasladados en estado grave a hospitales cercanos.