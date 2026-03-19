Gobierno Municipal pavimenta la Privada 2 de Abril en la colonia Campesina

Lo que durante años fue una privada difícil de transitar, hoy es una vialidad segura y funcional gracias a la pavimentación realizada por el Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Presupuesto Participativo.

En la colonia Campesina, cada lluvia complicaba la vida diaria de las familias: charcos que impedían el paso, piedra suelta que dañaba vehículos y un camino irregular que hacía pesado entrar y salir de casa. Para quienes viven en la Privada 2 de Abril, recorrer su propia calle significaba hacerlo con precaución constante.

Esa realidad motivó a la vecina Isela Erika Díaz Chavarría a impulsar el proyecto, convencida de que su privada no podía seguir siendo la única del sector sin pavimentación. Su propuesta encontró eco en la comunidad y logró avanzar hasta convertirse en una obra ejecutada por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla.

Hoy, la pavimentación mejora la movilidad y seguridad de las familias que habitan alrededor de 15 viviendas, quienes ahora pueden transitar con mayor tranquilidad, sin afectaciones a sus vehículos y con un entorno más ordenado.

Isela Erika comparte que el resultado superó expectativas, ya que la privada cambió por completo su imagen y funcionalidad, mejorando la calidad de vida de quienes la recorren todos los días.

Además, invita a más vecinas y vecinos a participar en el Presupuesto Participativo, un mecanismo que permite convertir necesidades reales en obras que transforman la vida cotidiana.

Ahora, donde antes había dificultad y desgaste, hay un camino firme que acompaña la rutina de las familias, facilita sus traslados y devuelve tranquilidad a su día a día.