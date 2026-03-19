Gusano barrenador llegaría antes a Texas que a Chihuahua: UGRCH

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), Álvaro Bustillos Fuentes, señaló que es más probable que el gusano barrenador llegue primero a Texas que a Chihuahua, debido a una “puerta abierta” en Tamaulipas donde, afirmó, no se ha logrado un control adecuado del ganado.

Explicó que, aunque existe riesgo, Chihuahua mantiene medidas sanitarias estrictas que han evitado la presencia de esta plaga en el estado. En ese sentido, destacó el esfuerzo del sector ganadero local, que ha invertido de manera importante en el cuidado y la sanidad del hato.

“Es más probable que el gusano barrenador llegue antes a Texas que a Chihuahua. Aun así, debemos reconocer los esfuerzos que se han hecho para contenerlo y preparar estrategias en caso de que eventualmente llegue al estado”, comentó.

Bustillos Fuentes subrayó que en Chihuahua no se han registrado casos, lo que refleja la efectividad de los protocolos implementados por los productores.

No obstante, advirtió que el cierre de exportaciones y las restricciones sanitarias han impactado principalmente a los estados exportadores como Chihuahua, al ser uno de los principales en el país.

“A quienes más afecta esta situación es a los productores de los estados exportadores. Chihuahua, como el principal exportador de ganado en México, enfrenta directamente estas consecuencias”, concluyó.