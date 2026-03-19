Desmienten detención de la hija de El Mayo

De acuerdo con varios medios, la mañana de este jueves se reportó la detención de Mónica Zambada Niebla, hija de El Mayo Zambada, en un operativo federal llevado a cabo en Sinaloa.

Según medios de comunicación, la Marina habría confirmado la retención y posterior liberación de la hija del líder del Cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos.

Medios locales reportaron que el operartivo se desplegó poco antes de las 9 de la mañana en la comunidad de El Álamo, sindicatura de El Salado.

En el lugar habrían desplegado elementos por tierra y por aire en la localidad ubicada en el sur de Culiacán. Hasta el momento, autoridades no han compartido detalles de las acusaciones que enfrentaría Zambada Niebla en México.

La hija de El Mayo Zambada fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues fue identificada como parte de la red criminal de su padre.