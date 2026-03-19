Avanza recuperación del Río Chuvíscar; invita Municipio a jornada de limpieza fina

El Gobierno Municipal, invita a la ciudadanía a participar en la jornada de limpieza fina del Río Chuvíscar este sábado 21 de marzo, de 9:00 a 12:00 horas, el punto de reunión será afuera de las instalaciones de la iglesia Santos Mártires Mexicanos, sobre avenida Reliz número 6404.

Previo a esta etapa, se desplegó un trabajo coordinado con la Dirección de Obras Públicas con el apoyo de maquinaria para retirar basura gruesa, escombro y maleza en distintos tramos del río, generando avances reales que hoy permiten dar el siguiente paso.

Con liderazgo y compromiso del alcalde Marco Bonilla, se cumple con el medio ambiente al impulsar acciones que consolidan la recuperación de espacios naturales y refuerzan la participación de la ciudadanía.

Se invita a todas y todos a sumarse a esta jornada. Se recomienda asistir con gorra, manga larga y calzado cómodo; se contará con puntos de hidratación y herramientas para la limpieza.