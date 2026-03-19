Inicia “Chihuahua a Telón Cerrado” con una experiencia teatral desde dentro del escenario

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, llevó a cabo la primera función del programa “Chihuahua a Telón Cerrado”, con la presentación de la obra Cuerdas, beneficiando al público chihuahuense al ofrecer una experiencia escénica distinta que permite vivir el teatro desde dentro del escenario.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando proyectos culturales innovadores que permitan a la comunidad disfrutar del arte desde nuevas perspectivas, creando espacios donde el público no solo asista como espectador, sino que también conozca el proceso creativo que da vida a cada puesta en escena.

La primera función de “Chihuahua a Telón Cerrado” se realizó en el Teatro de la Ciudad, con la presentación de la obra Cuerdas, de Bárbara Colio, bajo la dirección de Daniel Derant, en una dinámica innovadora que permitió que las y los asistentes presenciaran la función desde el propio escenario.

El público compartió de cerca la emoción de las actuaciones, la intensidad de la iluminación y la magia que ocurre detrás del telón.

Esta propuesta transforma la experiencia tradicional del espectador en un encuentro íntimo con el arte escénico, donde se celebra el talento local y se fomenta una apreciación más profunda del teatro como espacio de creación, técnica y emoción compartida.

Estas acciones forman parte de la visión del alcalde Marco Bonilla, quien ha instruido fortalecer la oferta cultural del municipio mediante programas que respalden a las y los artistas locales y que, al mismo tiempo, acerquen la cultura a la ciudadanía con propuestas diferentes que enriquezcan la vida cultural de Chihuahua Capital.

El Instituto de Cultura del Municipio invita a la ciudadanía a permanecer pendiente de las redes sociales oficiales del Instituto de Cultura y del Gobierno Municipal, donde próximamente se anunciarán las siguientes funciones de este programa.