Retira Municipio 11 bardas con propaganda política colocada sin autorización

El alcalde Marco Bonilla informó que el Gobierno Municipal ha retirado al menos 11 bardas con propaganda política que fueron colocadas sin autorización en distintos espacios públicos de la ciudad.

El edil aclaró que estas acciones no están dirigidas contra una sola figura política, sino que involucran a diversos actores que han utilizado infraestructura urbana para promocionarse de manera indebida.

“Debo decir que no solamente de Andrea en este caso, sino de muchos otros actores políticos”, expresó.

Bonilla explicó que la autoridad municipal tiene la obligación de retirar este tipo de propaganda, debido a que la normativa vigente prohíbe utilizar el equipamiento urbano con fines partidistas o electorales.

Detalló que está restringido pintar o colocar mensajes en puentes vehiculares, bajo puentes, puentes peatonales, bardas municipales y otros espacios públicos, al tratarse de infraestructura destinada al uso común de la ciudadanía.

Finalmente, indicó que las bardas eliminadas hasta el momento se encontraban principalmente en puentes, donde la ley impide cualquier tipo de promoción política, ya sea de partidos, candidatos o aspirantes.