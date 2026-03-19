Abuelos ayudaron a incubrir crimen de menor localizados sin vida

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó la detención de los padres de un menor de dos años que fue localizado sin vida hace una semana en un terreno desértico a la salida de la ciudad, sobre la carretera a Casas Grandes.

De acuerdo con el funcionario, las investigaciones permitieron ubicar a los presuntos responsables mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y labores de inteligencia.

En dichas imágenes fue identificado el padre del menor, lo que llevó a las autoridades hasta un domicilio donde se logró su captura.

Posteriormente, en un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se logró ubicar a la madre en un punto distinto, concretando así ambas detenciones.

Jáuregui Moreno detalló que el caso continúa en proceso de investigación, por lo que se mantienen los interrogatorios para esclarecer los hechos, determinar la causa de muerte del menor y definir la responsabilidad de los detenidos.

El caso generó fuerte conmoción social luego de que el niño fuera encontrado envuelto en un costal y una cobija, con signos de haber sido atacado por animales.

Las autoridades informaron que los padres fueron localizados en domicilios distintos tras un operativo encabezado por agentes investigadores de delitos contra la vida, y posteriormente trasladados a instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Juárez.

La investigación cobró relevancia tras la difusión de la fotografía del menor para su identificación, lo que permitió que su abuela acudiera a reclamar el cuerpo; sin embargo, no pudo aportar información sobre el paradero de los padres, lo que encendió las alertas entre las autoridades.

Asimismo, se dio a conocer que al momento de su detención, la madre presuntamente se encontraba en posesión de droga y acompañada de otro de sus hijos.

El fiscal reiteró que en los próximos días se podrían dar a conocer más detalles conforme avancen las indagatorias de este caso que ha generado indignación entre la población.