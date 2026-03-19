Detienen a presunta madre de menor hallado sin vida en Juárez

Fue detenida Vianey Esmeralda H. G., de 23 años, señalada como presunta madre y posible responsable del caso del menor localizado sin vida en el kilómetro 27, quien habría declarado que no lo quería.

De acuerdo con información preliminar, los hechos que derivaron en la muerte del menor habrían ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Durazno #2109, en la colonia Fronteriza, desde donde posteriormente se habría trasladado el cuerpo.

La Secretaria de Seguridad Pública Estatal informó que lo habría matado en el baño de la vivienda.

Hasta el momento, autoridades no han brindado detalles oficiales sobre la mecánica de los hechos ni el avance de la investigación, la cual continúa en curso.

Cabe señalar que, de manera paralela, en redes sociales circulan versiones no confirmadas sobre el caso, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

El caso ha generado fuerte indignación entre la población y se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información.