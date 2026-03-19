Marina detiene a miembros de Los Mayos; libera a hija de Ismael Zambada y abate a 11 delincuentes en Sinaloa.

López-Dóriga Digital

El operativo de la Marina en Sinaloa dio como resultado la detención de ‘el Patas’ y ‘el Trono’, y el abatimiento de 11 miembros de Los Mayos.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal confirmó un operativo en Sinaloa, donde fue retenida la “hija de un líder criminal”, presuntamente de ‘el Mayo‘ Zambada.

De acuerdo con un comunicado, la movilización estuvo a cargo de la Secretaría de Marina y se llevó a cabo en diversos municipios del estado.

Detienen a ‘el Patas’ y ‘el Trono’ de Los Mayos

Una primera movilización fue realizada en un domicilio vinculado a ‘el 19’, presunto miembro de Los Mayos.

En el lugar se detuvo a ‘el Trono‘, presunto jefe de Escoltas.

Se aseguraron también armas largas y droga.

Además, durante el despliegue operativo se detuvo a Omar Osvaldo T., alias ‘el Patas‘, identificado como miembro de Los Mayos.

Detienen y liberan a “hija de líder criminal”

Asimismo, el Gabinete de Seguridad refirió la localización de la hija de un líder criminal, presuntamente Mónica del Rosario, hija de ‘el Mayo’ Zambada.

No obstante, precisó que la mujer fue liberada y entregada a sus familiares dado que “no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra”.

Sicarios atacan a elementos de la Marina

Por otra parte, al llegar a un inmueble utilizado por Los Mayos elementos navales fueron objeto de una agresión armada, a la cual respondieron.

Primeros informes señalan que el inmueble servía para presuntos sicarios de ‘el Kiki‘.

Once civiles armados fueron abatidos en el enfrentamiento. También se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

El Gabinete de Seguridad mantiene presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población”, señaló.

Con información de López-Dóriga Digital y N+