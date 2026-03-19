Dorados vs Apaches, la final por tercer año consecutivo en LBE.

Alistan armas capitalinas.

Por tercer año consecutivo los Dorados y Apaches de Chihuahua protagonizarán la final de la Liga de Básquetbol Estatal, en la serie al mejor de cuatro en siete posibles duelos con los primeros cotejos a disputarse en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre a partir de este viernes 20 de marzo a las 20:00 horas.

El segundo compromiso se disputará el sábado 21 de marzo también a las 8:00 de la noche en el MBA, tras establecer el formato 2-2-1-1-1. Los dirigidos por el técnico español Jorge Elorduy llegan a las Finales de manera invicta al establecer récord de 15-0, además el conjunto dorado buscará el noveno título en su historia y el segundo tricampeonato tras obtenerlo entre 2015 y 2017.

Dorados ostenta 11 victorias consecutivas contra los Apaches en el MBA, incluyendo playoffs, con récord global en casa de 12-1 desde el 2022 cuando comenzó la rivalidad capitalina.

Mientras que en las Finales, los capitalinos se impusieron al cuadro aborigen en 2024 por 4-1, y en 2025 levantaron la corona en seis juegos.

“Ahora estamos en la postemporada, todo lo que hicimos queda en el pasado,estamos enfocados en el rival enfrente de nosotros, ahora es Apaches otra final contra ellos, sabemos que siempre es una lucha contra ellos y estamos preparados”, indicó Jaron Martin.

El dos veces “Jugador Más Valioso” de la serie final, destacó la experiencia para afrontar este tipo de retos, así como la importancia de comenzar como local.

“Siempre es importante ganar en casa, necesitamos tomar la ventaja de casa para después concentrarnos en los juegos en el Quevedo”, subrayó el base armador.

En el aporte ofensivo, Raphiael Putney encabeza al equipo con 14.8 unidades por cotejo, seguido por Mikh McKinney al promediar 14.5 y 4.7 asistencias,además marcó 24 puntos en el tercer partido de la serie semifinal contra Indios de Ciudad Juárez para consumar la barrida en territorio fronterizo.

Jaron Martin, aporta 13.6 tantos con 4.8 asistencias, Charles Mitchell añade 12.1 anotaciones con 9.8 rebotes.

Jose Estrada el cual disputará su quinta final en la LBE, ostentando cuatro campeonatos, contribuye con 11.7 puntos, a su vez, el capitalino Ricardo “Kalo” Valdez encesta 10.0 tantos por encuentro.

or parte de los Apaches, la incorporación del ex jugador de la NBA, Willie Reed, profundizó al equipo liderado por el entrenador Jordan Toledo.

Reed disputó los juegos 3 y 4 en Ojinaga promediando 17.5 puntos.

Así mismo, cuentan con el aporte ofensivo de Jimond ivey marcando 15.8 tantos por partido, Daniel Bejarano con 13.4 anotaciones junto al base Eugenio Luzcando, quien aporta 11.4 unidades, el mexicano Miguel Martinéz suma 11.1, además el chihuahuense Raúl Delgado promedia 10.7 por encuentro.