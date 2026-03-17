Refuerzan prevención sanitaria en destinos turísticos previo a la Semana Santa.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) llevó a cabo acciones preventivas en distintos puntos del estado, como parte de la estrategia para proteger la salud de la población durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Personal de la dependencia impartió pláticas informativas a prestadores de servicios de los sectores restaurantero y hotelero, así como a responsables de centros recreativos en Bocoyna, Julimes y San Francisco de Conchos.

Se contó con la participación de 78 asistentes, que recibieron orientación sobre los requisitos que deben cumplir durante las visitas de verificación, así como los principales puntos de riesgo asociados a sus actividades.

Durante estas jornadas también se entregaron paquetes preventivos que incluyen plata coloidal y material informativo, con el objetivo de fortalecer las medidas de higiene y prevención en los establecimientos.

Estas acciones se desarrollaron gracias a la coordinación con las presidencias municipales, lo que permitió ampliar el alcance de las capacitaciones y reforzar la cultura de prevención.