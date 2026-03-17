Presenta Secretaría de Educación y Deporte el programa “Lee Conmigo”.

Con el objetivo de implementar una estrategia que promueva la lectura y escritura desde temprana edad en el alumnado, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) presentó el programa “Lee Conmigo”.

El proyecto se implementará en escuelas del nivel Preescolar, Primaria, Secundaria y de los Centros de Atención Múltiple (CAM), tanto del subsistema estatal como federal, bajo una metodología de nueve semanas de trabajos y actividades lúdicas.

Durante la puesta en marcha de esta acción, el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, comentó que la iniciativa refleja un compromiso permanente con la formación integral de las niñas, niños y adolescentes.

“Leer es abrir una puerta al conocimiento, a la imaginación y al pensamiento crítico. A través de la lectura descubrimos otras realidades, comprendemos mejor nuestro entorno y fortalecemos nuestra capacidad de expresar ideas, emociones y sueños”, dijo.

A su vez, el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, señaló que el proyecto nace como una necesidad y prioridad dentro de la dependencia, para fortalecer el pensamiento crítico entre las y los estudiantes.

La directora de Educación Básica, Minerva Arisbe Segobia Bustamante, precisó que mediante este programa se brindará un acompañamiento a las necesidades educativas de los centros escolares, para complementar una educación integral de las y los estudiantes.

Durante el evento se entregó a docentes y directivos los materiales: Comic “Super Chafas” de Jorge Barraza, así como de los libros “Pequeñas Garras” y “Duendes de los Suspiros” de los autores Demian Zaid Mendoza Terrazas y de José Aragón, respectivamente.

“Leer Conmigo” contempla un ciclo de nueve semanas de trabajo, que permitirá que el hábito pase por tres fases críticas:

Exploración: Se rompe el hielo con el libro a través del estímulo artístico

Apropiación: El alumno integra la historia en su propio lenguaje creativo

Trascendencia: La comunidad educativa evalúa no solo cuánto se leyó, sino cómo se transformó el pensamiento del estudiante