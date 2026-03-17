Cerrará Municipio lateral del periférico de la Juventud por obras de la Gaza de Incorporación.

La intervención comenzará el próximo martes 24 de marzo.

Como parte de la construcción de la Gaza de Incorporación en Teófilo Borunda y periférico de la Juventud, la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal, informa el cierre temporal de la lateral intermedia del periférico de la Juventud, en sentido del boulevard Ortiz Mena hacia el norte, por lo que se exhorta a las y los conductores a extremar precauciones al circular por la zona.

Carlos Rivas, titular de la dependencia explicó que esta medida responde a las labores necesarias para la reubicación de una línea de agua potable, trabajos que iniciarán a partir del martes 24 de marzo, y que forman parte del proceso constructivo de esta importante obra vial que busca mejorar la movilidad de miles de familias que diariamente transitan por este sector de la ciudad.

Ante esta intervención, el Gobierno Municipal recomienda a la ciudadanía tomar previsiones para evitar contratiempos en sus traslados:

Seguir en todo momento el señalamiento preventivo en la zona de obra

Anticipar su salida al menos 20 minutos

Utilizar vías alternas como la avenida Politécnico Nacional hacia el periférico de la Juventud, o continuar por la avenida Teófilo Borunda y tomar el carril izquierdo sobre el periférico de la Juventud.

Estas acciones forman parte del compromiso de la actual administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla, de impulsar infraestructura vial moderna y segura que permita mejorar los tiempos de traslado y la calidad de vida de las familias de Chihuahua Capital.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión, paciencia y colaboración de la ciudadanía, recordando que estas molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.