¿Aplicaste para ser Abuelo Policía? Publica Municipio lista de seleccionados.

Son 141 abuelitas y abuelitos seleccionados del programa “Abuelo Policía 2026”.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, da a conocer la lista de las y los seleccionados del programa “Abuelo Policía 2026”, que tiene como objetivo que los adultos mayores realicen actividades para generar ambientes escolares seguros para las niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas públicas del municipio de Chihuahua.

La lista de personas aceptadas ya está disponible para consultarse en las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal.

Las abuelas y abuelos seleccionados serán capacitados en las actividades que realizarán, mismas que están encaminadas a promover y salvaguardar la integridad del alumnado, así como gestionar ante las autoridades competentes, la conservación en condiciones óptimas del exterior del plantel.

Los participantes recibirán un incentivo económico por un monto máximo de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales dividido en 2 pagos conforme a la asistencia y realización de las actividades encomendadas.

Para resolver dudas y obtener mayor información marcar al 072 o 614-200-48-00, extensión 6510, con línea directa al Departamento del Club del Abuelo, en un horario de 8:30 a 15:30 horas de lunes a jueves y viernes de 8:30 a 14:00 horas o en la avenida Juárez esquina con calle Segunda número 4 de la Zona Centro, con el mismo horario.