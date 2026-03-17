Lo atacan a machetazos en Vistas Cerro Grande

Un violento hecho se registró la tarde de este martes en la colonia Vistas Cerro Grande, al sur de la ciudad, donde un hombre fue brutalmente agredido con un machete al exterior de su domicilio.

La víctima fue identificada como Carlos Roberto Rosas Loesa, de 42 años de edad, quien presentó múltiples lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo, principalmente en cabeza y abdomen.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Privada de Fresnos 8615 y calle 72 ½, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el afectado se encontraba en su vivienda cuando sostuvo una discusión con vecinos de la zona.

La riña escaló rápidamente de tono, y uno de los involucrados sacó un bate de béisbol mientras otro empuñaba un machete, con el que atacaron en repetidas ocasiones al hombre.

Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y brindaron las primeras atenciones al lesionado, para posteriormente trasladarlo a un hospital bajo estado delicado.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes acordonaron el área y comenzaron con las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, se desconoce el motivo exacto de la agresión, aunque no se descarta que haya derivado de conflictos vecinales.