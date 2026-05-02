Conductora omite alto y provoca fuerte choque en el centro; derriban poste de Telmex

Un aparatoso accidente se registró en el cruce de la calle 17a y la avenida Niños Héroes, en la zona centro de la ciudad, luego de que la conductora de un Mazda 6 omitiera la señal de alto, provocando una colisión de consideración.

De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer circulaba por la calle 17a cuando le cortó la circulación a un Chevrolet Aveo que transitaba sobre la avenida Niños Héroes, impactándolo de forma violenta.

Tras el choque, el Aveo salió proyectado contra un poste de Telmex, el cual fue derribado debido a la fuerza del impacto, generando un riesgo adicional para automovilistas y peatones que transitaban por el sector.

El conductor del Aveo resultó lesionado en el hombro y la cabeza, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos, quienes le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y evaluaron la necesidad de su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para levantar el croquis correspondiente y coordinar las labores con cuadrillas de servicios públicos y personal de la empresa telefónica, quienes se encargaron del retiro del poste dañado.