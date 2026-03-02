Conoce dónde estará el programa de salud del Municipio el “Patio de mi Casa”

[12:24 p.m., 2/3/2026] Jcarlos López Cs Municipio: El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa que el programa “Patio de mi Casa” estará en las colonias Alianza Popular, Misael Núñez y en los fraccionamientos Vista Cerro Grande y Granja Cerro Grande, para llevar servicios de salud.

Primero, el lunes 2 de marzo las brigadas estarán presentes en las colonias Alianza Popular y Misael Núñez, donde se brindarán servicios gratuitos para beneficio de las familias y sus mascotas. Por otro lado, para el martes 3, estará en los fraccionamientos Vista Cerro Grandes Y Granja Cerro Grande con acciones enfocadas en la salud pública y el mejoramiento del entorno.

En ambas fechas se ofrecerán servicios totalmente gratuitos como Destilichadero, fumigación peridomiciliar, ectodesparasitación y vacunación antirrábica para mascotas, además de la entrega de cartillas y registro correspondiente.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía de estos sectores a participar y aprovechar los servicios, que forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la prevención y mantener colonias más limpias y seguras.

Entrega Marco Bonilla remodelación del audiovisual y área de psicología en la Maestros Mexicanos

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 2 de marzo de 2026.- El alcalde Marco Bonilla, entregó la remodelación de un salón audiovisual y la adaptación de un área para atención psicológica en la Preparatoria Maestros Mexicanos Norte, proyecto ganador del Presupuesto Participativo que contó con una inversión de 3.2 millones de pesos, en beneficio de mil 400 estudiantes.

En su mensaje, el Alcalde reconoció a toda la comunidad estudiantil, docentes y familiares quienes levantaron su voz y voto para hacer realidad estos espacios, que, a aparte de contar con un área para diversos usos, se brindará psicología lo cual ayudará grandemente a fortalecer la salud mental.