Publica SDR convocatoria para adquirir árboles frutales

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) publicó la convocatoria para adquirir árboles frutales del Programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, con el objetivo de fortalecer la productividad agrícola en las distintas regiones de Chihuahua.

Las cantidades máximas por beneficiario serán de hasta 3 mil manzanos, así como hasta mil unidades de higuera, granados y/o parras en maceta por persona física o moral solicitante.

El material vegetativo disponible contempla manzano #1 a raíz desnuda con altura mayor a 1.30 metros y manzano #2 a raíz desnuda con altura menor a 1.30 metros.

Las variedades de manzano disponibles son golden delicious, top red, Granny Smith, John Downey, golden supreme y golden glory; en higuera se contará con black mission y kadota; en granado la variedad wonderful; y en parra las variedades cabernet sauvignon y shiraz.

Las personas interesadas deberán presentar un documento que acredite su calidad de persona vinculada a las actividades del sector rural. La solicitud y la documentación a presentar pueden consultarse en la convocatoria publicada en el portal oficial https://www.chihuahua.gob.mx/sdr.

Las y los interesados deberán acudir a las ventanillas establecidas en la avenida División del Norte No. 2504, colonia Altavista, C.P. 31200, en la ciudad de Chihuahua, Chih.

Asimismo, podrán acudir al Departamento de Agricultura, a las oficinas que se designen y a las presidencias municipales con el personal del Departamento de Residentes adscrito a la SDR.