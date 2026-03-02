Restos de “El Mencho” llegaron al panteón de Zapopan

Los restos de Rubén Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron trasladados de Funeraria La Paz, en la colonia San Andrés de Guadalajara, al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, bajo un fuerte operativo de seguridad encabezado por fuerzas federales y el Ejército mexicano, una semana después de su abatimiento en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Los restos de El Mencho fueron entregados a sus familiares el pasado sábado 28 de febrero, luego de que pruebas genéticas confirmaran su identidad.

Desde entonces, su cuerpo fue velado en una funeraria de Guadalajara, rodeado de un fuerte operativo de seguridad.



