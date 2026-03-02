Casa Blanca reforzó sus condiciones seguridad

Ya no es posible acercarse hasta la verja icónica de la Casa Blanca para sacar la típica foto de recuerdo. Un vallado de acero de dos metros de alto impide llegar hasta el tramo de la avenida Pensilvania donde está la entrada principal de la sede oficial de la Presidencia de los Estados Unidos.

Todos los visitantes deben llegar a la calle 17 y presentar sus documentos ante los guardias de seguridad apostados en la esquina con la avenida Pensilvania. Un video tomado por Infobae describe la situación que se daba esta mañana en DC, cuando el frío era intenso a la espera de una tardía nieve de invierno.

Este vídeo captura una escena de importante actividad policial en Washington D.C., en la que se pueden ver numerosos vehículos policiales y agentes del Servicio Secreto. La calle 17 cercana a la Casa Blanca aparece bloqueada con barricadas y cinta policial, tras el ataque ordenado por Donald Trump contra Irán

“Instruí a nuestros equipos de contraterrorismo e inteligencia a estar en alerta máxima y movilizar todos los recursos de seguridad necesarios”, detalló Kash Patel -director del FBI- en un comunicado en la red social X.

“Estamos en coordinación directa con las agencias de seguridad y las fuerzas del orden para monitorear de cerca y frustrar cualquier amenaza potencial contra la patria”, completó Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.

Pero la seguridad y la inteligencia desplegada por orden de Patel y Noem no termina a las puertas de la Casa Blanca, donde hoy Trump tomó decisiones clave para terminar con el régimen chiíta.

El servicio secreto debe revisar cada camión que se acerque a la Casa Blanca y exigir la identidad a cada conductor a cargo. Se trata de una medida excepcional que responde a la necesidad de prevenir intentos de ataques terroristas contra el Salón Oval.

La actividad sistemática del servicio secreto y la policía metropolitana de DC se extiende a circular por todas las calles de Washington que rodean a la Casa Blanca. El objetivo es controlar y prevenir cualquier actividad sospechosa de autos y transeúntes.