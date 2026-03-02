Maru Campos acude a la toma de protesta del nuevo coordinador de la GN

La gobernadora Maru Campos asistió como invitada especial a la toma de protesta del general de brigada, Diplomado de Estado Mayor, Israel Caro Rodríguez, como nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua.

Durante el acto protocolario, Caro Rodríguez manifestó su compromiso de continuar con la mejora de la percepción de seguridad en el estado.

El nuevo mando cuenta con más de 35 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional.

A lo largo de su carrera ha desempeñado cargos operativos y académicos, entre ellos coordinador estatal de la Guardia Nacional en Campeche y Oaxaca, así como subjefe operativo de la corporación.

En el evento participaron además el comandante de la Cuarta Coordinación Territorial de la Guardia Nacional, Julio César Moreno; el comandante de la Quinta Zona Militar, Felipe González; el fiscal general del Estado, César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.