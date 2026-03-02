Se estrella contra muro de vivienda en la Dos de Octubre

Un aparatoso accidente se registró al mediodía de este lunes en el cruce de las calles Melchor Guaspe y Jóvenes Vanguardias, en la colonia Dos de Octubre, donde un vehículo particular terminó impactado contra el muro de contención de una vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor —un joven de aproximadamente 25 años de edad— circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control del volante, lo que provocó que se proyectara directamente contra la estructura de concreto.

El automóvil quedó con severos daños materiales en la parte frontal tras el fuerte choque, mientras que el conductor resultó lesionado y fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Elementos de la Policía Vial acudieron para abanderar la zona, elaborar el croquis correspondiente y deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, no se reportaron personas al interior de la vivienda afectada con lesiones derivadas del impacto.