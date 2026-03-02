Atendió ICHITAIP 446 expedientes de acceso a la informacióny protección de datos personales

Durante los dos primeros meses del año, el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) resolvió 446 expedientes, los cuales 188 fueron por recursos de revisión y 258 a través de acuerdos.

Los integrantes del Pleno, el Comisionado Presidente, Sergio Rafael Facio Guzmán; la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno y la Comisionada María Selene Prieto Domínguez, resolvieron en el mes de enero 111 expedientes, mientras que hasta el 25 de febrero se resolvieron 77.

Los expedientes resueltos a través de acuerdos sumaron en enero 105, mientras que en febrero fueron 153, lo que arroja 188 expedientes resueltos en los dos primeros meses del presente año. Por otra parte, el Órgano Garante de Chihuahua, tiene un total de dos mil 638 solicitudes de información en sus diferentes modalidades; mil 652 fueron debidamente respondidas, 795 se encuentran en proceso y 191 no se han atendido.

Así mismo, 247 solicitudes corresponden a protección de datos personales y dos mil 391 son de acceso a la información pública. Los trabajos que realizan los integrantes del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen como objetivo que todas las personas en ejercicio de sus derechos constitucionales reciban información clara y accesible, para que, en práctica de un ejercicio de transparencia, obtengan los mejores elementos para la toma de decisiones en cualquier segmento de sus actividades cotidianas.