Promueve Municipio adopción de perritos: pueden ser tu compañía y ayuda emocional.

Un perrito en casa reduce el estrés, mejora tu salud y fortalece tu estado de ánimo.

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, impulsa su programa permanente de adopciones responsables, una estrategia que promueve el cuidado responsable de los animales de compañía.

De acuerdo a Institutos Nacionales de Salud – National Institutes of Health (NIH), adoptar un perrito impacta positivamente más de una vida. Su compañía fomenta hábitos más activos, ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la soledad, al mismo tiempo que fortalece el estado de ánimo y la estabilidad emocional.

En niñas, niños y adolescentes, fomenta la empatía, el respeto y la responsabilidad. En personas adultas, representa compañía constante y un apoyo emocional que permite enfrentar momentos difíciles con mayor fortaleza.

Cada adopción abre la oportunidad de rescatar a otro animal que lo necesita. Así se cumple el compromiso de brindar atención a la ciudadanía y de proteger a los animales en situación de riesgo.

Las y los interesados pueden conocer a los perritos disponibles, quienes se entregan esterilizados, vacunados y con atención veterinaria, listos para integrarse a un hogar.

Para más información, se invita a seguir las redes sociales oficiales de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal en Facebook, Instagram y TikTok.