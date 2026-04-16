Existe 97% de impunidad en desapariciones, sentencia ONG.

Diario de México

Israel Campos Montes

Mientras 2024 se convierte en el año más crítico, familias buscadoras arriesgan su vida ante la inacción de las autoridades.

México atraviesa una de las crisis humanitarias más profundas de su historia reciente, con un registro que supera las 133 mil personas desaparecidas, señaló la organización Causa en Común.

La ONG subrayó que a pesar de la magnitud de la tragedia, la respuesta del Estado se mantiene mínima: de los más de 130 mil casos contabilizados entre 2006 y principios de 2026, únicamente 3 mil 869 se encuentran vinculados a una carpeta de investigación formal, lo que representa un índice de impunidad de 97%.

ES 2024 EL AÑO CON MÁS REPORTES

Lejos de mitigarse el fenómeno, la organización enfatizó que este muestra un repunte alarmante. Con base en su informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre” destaca que 2024 se convirtió en el año más crítico, con un récord de 12 mil 759 nuevas desapariciones.

Indicó que esta cifra subraya una tendencia al alza que rebasa las capacidades de las fiscalías y servicios forenses, los cuales operan sin personal suficiente, herramientas adecuadas ni protocolos homologados de investigación.

EL RIESGO DE BUSCAR EN MÉXICO

Causa en Común recalcó que por la inacción institucional, las familias asumen el rol de buscadoras, recorriendo fosas clandestinas y terrenos baldíos por su cuenta, lo cual ha llevado a que al menos 35 personas buscadoras hayan sido asesinadas y otras ocho permanezcan desaparecidas desde 2010.

La ONG manifestó que casos como el hallazgo en el rancho Izaguirre, en Jalisco, evidencian la crudeza de la situación. En dicho sitio, colectivos de voluntarios localizaron fosas sépticas con fragmentos óseos y dientes humanos, en lo que parece ser un campo de exterminio de grupos criminales, “pese a que inicialmente las autoridades intentaron minimizar el sitio como un simple campo de entrenamiento”, anotó Causa en Común.

TENSIONES Y PRESIÓN MUNDIAL

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enfrentado críticas tras ordenar auditorías al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Organizaciones civiles y expertos advierten que estos esfuerzos podrían ser un intento por “maquillar” o reducir las cifras de manera artificial.

Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló que en México existen indicios de desapariciones generalizadas y sistemáticas, las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Actualmente, el país encabeza la lista mundial con 819 solicitudes de acción urgente ante dicho organismo internacional.

INSTITUCIONES DEBILITADAS

El reporte de Causa en Común también denuncia el desmantelamiento de los contrapesos. En ese apartado refieren que la Comisión Nacional de Búsqueda carece de un programa nacional de exhumaciones, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha adoptado una postura subordinada al Ejecutivo.

Finalmente, la organización mencionó que entre 2020 y 2025 se han documentado al menos 3 mil 38 hallazgos de fosas clandestinas, concentrándose la mayoría en Jalisco (708), Sonora (323) y Guanajuato (270).

IMCM