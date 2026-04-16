Invitan a exposición y venta de productos del Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad.

-Tendrá lugar en el Edificio Héroes de la Revolución, este viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.



La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común invita a la ciudadanía a la exposición y venta de productos elaborados por usuarios del Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad, que se llevará a cabo este viernes 17 de abril.





El titular de la dependencia, Rafael Loera, detalló que se realizará en la planta baja del Edificio Héroes de la Revolución, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, donde se podrá encontrar una variedad de artículos como bisutería, talabartería, zapatería, manualidades, postres y pinturas, entre otros.



Destacó que estas exposiciones generan nuevas oportunidades que favorecen el desarrollo individual de las personas con discapacidad, ya que permiten visibilizar su creatividad y talento.



Loera precisó que todas las ganancias obtenidas por la venta de los productos son entregadas de manera íntegra a cada uno de los expositores, para que puedan reinvertir en la elaboración de más artículos, motivarse a seguir su crecimiento y contar con un ingreso económico.



Reiteró la invitación a la ciudadanía y al personal de las dependencias del Edificio Héroes de la Revolución para que visiten la exposición y adquieran alguno de los productos, además de conocer el trabajo de los diferentes talleres del Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad, y apoyar su inclusión, desarrollo y economía.