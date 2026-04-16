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Rehabilitará JMAS Chihuahua línea de agua potable en la colonia Guadalupe.

La redacciónAgua potabledestacadoguadalupeJMAS

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informa que este 18 de abril iniciará la rehabilitación de la línea de agua potable en la calle 28, entre 14 de Julio y 2 de Abril, en la colonia Guadalupe.

La obra se desarrollará en sentido de la avenida Zarco hacia Teófilo Borunda, por lo que se disminuirá la circulación vehicular y concluirá el 19 de abril.

La JMAS exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y respetar la señalización preventiva que se instalará en el área a rehabilitar.

La dependencia pide a la ciudadanía su comprensión ante las molestias que puedan ocasionar estos trabajos, los cuales se efectuarán para mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica, y ofrecer un servicio eficiente y de calidad.

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