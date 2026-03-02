Reestablecen servicio del Sistema Recaudador de la Tesorería Municipal

El Gobierno Municipal informa a la población en general que el Sistema Recaudador de la Tesorería Municipal ya se encuentra funcionando con normalidad.

Las cajas de la Tesorería ya funcionan con normalidad, así como los pagos en línea del Predial a través del Teso Chat y en la página del Gobierno Municipal. Además, ya se reestablecieron también los pagos de Predial que se realizan a través de las tiendas Smart y Alsuper.

Cabe mencionar que se suspendió el servicio del Sistema Recaudador, desde el pasado sábado 28 de febrero, debido a mejoras que se realizaron para brindar un mejor servicio a las y los capitalinos.

HORARIO Y UBICACIÓN DE LAS CAJAS DE TESORERÍA

CENTRO

Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro.

Lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina), calle Victoria #14 colonia Centro.

Lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.

Consejo de Urbanización Municipal (CUM), calle Cuarta #3610, esquina con calle Ochoa, colonia Santa Rosa.

Lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

NORTE

Alsuper Nogales, local 6 (a un costado de la tienda) avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.

Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

Parque Fundadores, (antes Huerta Legarreta) calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco

Cibernético.

Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

Módulo de Atención COESVI, avenida De las Industrias esquina con avenida Dostoievski.

Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

SUR

Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.

Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Lunes a sábado de 7:00 am a 6:00 pm.

Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Lunes a jueves de 8:30 am a 3:30 pm, viernes de 8:30 am a 2:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.