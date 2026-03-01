Maru Campos anuncia inversión histórica en obra pública para Chihuahua durante presentación de su 4to Informe de Resultados.

-Más de 5 mil millones de pesos serán destinados en proyectos clave de construcción, rehabilitación vial y de espacios

“Chihuahua sigue de pie y lo mejor de este Gobierno aún está por venir”: Gobernadora

La gobernadora Maru Campos presentó su 4to Informe de Resultados en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la capital, donde anunció que este año se desplegará la mayor inversión anual en infraestructura de la historia del estado, con alrededor de 5 mil millones de pesos (mdp), de los cuales, cerca de mil mdp se ejecutarán en coordinación con los ayuntamientos.

Anunció oficialmente que en la ciudad de Chihuahua se construirá un paso superior en Fuerza Aérea Mexicana y Palestina, un paso a desnivel en bulevar Juan Pablo II y Quinta Real, y un paso inferior para mejorar el tránsito en la salida a Cuauhtémoc, a la altura de la calle 120.

Además, se adecuarán los retornos de la prolongación Teófilo Borunda para atender la necesidad en la zona Reliz, y se terminará la pavimentación de la conexión con la salida a Cuauhtémoc por Labor de Terrazas.

Aunado a lo anterior, se arrancará un proyecto integral compuesto por tres pasos a desnivel para desahogar el tráfico en la salida a Juárez: uno en el cruce de las avenidas Tecnológico y Desarrollo; otro en la intersección con la Prieto Luján, a la altura de la planta Coca-Cola, y otro en el cruce con la avenida Los Arcos, todo a fin de dar dinamismo a este sector.

En la Deportiva Pistolas Meneses, se ejecutarán labores para su renovación integral; se comenzará con la construcción de una nueva planta tratadora de aguas, también al norte, para garantizar la demanda domiciliaria e industrial en el futuro, y se culminará la renovación del Teatro de los Héroes para darle modernidad y funcionalidad.

“Esta es mi ciudad. Es la ciudad que me formó, la que me dio su confianza y a la que le debo buenos resultados. Y vamos a invertir aquí, porque una capital fuerte es motor para todas las regiones”, manifestó la mandataria.

Recordó los retos que visualizó desde que hacía campaña por la entidad, con señales preocupantes en los servicios federales de salud y un sistema que ya comenzaba a debilitarse. Como respuesta a esos obstáculos, dijo, con orden en las finanzas y planeación nació MediChihuahua.

Detalló que actualmente, más de 536 mil chihuahuenses se han afiliado a este servicio, mismos que hoy cuentan con atención médica respaldada por el Estado e incluso, se ha brindado servicio a personas que lo necesitaban y no estaban aún afiliados, lo que da un total superior a los 866 mil beneficiados por este programa.

“Mientras otros fallaron en lo esencial, nosotros decidimos hacernos cargo. Porque la salud protege la vida, y amar la vida implica proteger la salud”, reiteró.

Ahondó en la política humanista que ha regido su Gobierno y como parte de la cual se creó NutriChihuahua, como un esfuerzo interinstitucional para que las niñas, niños, personas en situación de vulnerabilidad y adultos mayores, tengan alimento nutritivo y suficiente cada día.

Expresó que este programa habla por sí mismo, con los desayunos escolares que permiten que más de 180 mil infantes inicien su jornada con alimento en el estómago, y las más de 6 mil toneladas de maíz, arroz y frijol distribuidas para más de 25 mil familias, principalmente de la Sierra Tarahumara.

A eso se añade el apoyo alimentario otorgado a las más de 19 mil personas mayores y con discapacidad, y la comida caliente disponible diariamente en los comedores comunitarios, espacios que respaldan a quienes más lo requieren y que este año pasaron de 23 a 40, además de que se echó a andar el comedor móvil, para llegar a todos los rincones.

“Esto es verdadera justicia social. Y cuando la justicia social se aplica con humanismo, se llama NutriChihuahua”, enfatizó.

Al abordar las acciones realizadas en el rubro educativo, la titular del Ejecutivo explicó el rescate que se hace de infraestructura que había quedado en el abandono y el mejoramiento de los espacios, con la seguridad de que el camino más eficaz para cumplir un sueño, es la educación y para ello, niñas, niños y jóvenes merecen instalaciones apropiadas y condiciones dignas.

Apuntó que para seguir en la construcción del futuro que se desea para la entidad, se lanzó Talento STEM, un programa de 40 mdp para equipar las instituciones educativas con la tecnología y las certificaciones que la industria del mañana ya exige hoy.

Aunado a ello, se lanzará PROVEE+, un esquema de más de 40 mdp para respaldar a los proveedores locales y ayudarlos a integrarse a las cadenas globales de suministro: “Chihuahua tiene todo para ofrecerle al mundo. Estamos construyendo el puente para que eso ocurra”, dijo.

Para impulsar el desarrollo económico, añadió que se invertirá más en créditos productivos que en todos los años anteriores de esta administración juntos, pues a través de Impulso NAFIN, se destinaron 50 mdp que, gracias al efecto multiplicador con la banca, se convierten en 900 mdp en créditos reales para micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses.

Maru Campos recalcó también la inversión que su Gobierno ha realizado para rehabilitar y rescatar del olvido a las carreteras, gracias a un total acumulado de arriba de 5 mil 600 mdp, y agregó que se han consolidado más de 1,800 proyectos de obra pública en todo el estado.

Sumado a los proyectos que se ejecutarán en la capital, dijo, en Parral se llevarán a cabo intervenciones viales e hídricas; en Cuauhtémoc, se mejorarán los espacios sociales y deportivos; en Camargo, se ampliará el centro de Salud y se optimizarán el Parque infantil y la Deportiva; en Delicias se destinará recurso para mejorar el Hospital General, al igual que en Nuevo Casas Grandes.

En Guadalupe y Calvo se remodelará el área de Urgencias del Hospital General y en Bocoyna se ejecutará un plan especial de infraestructura social para protección de mujeres.

En lo relativo a Ciudad Juárez, anunció una inversión de 315 mdp en el polo de Desarrollo de San Jerónimo, así como la continuidad en la transformación de la avenida Las Torres y la construcción de tres pasos inferiores.

Uno será en el cruce con la avenida Tomás Fernández, luego en la intersección con la avenida Valle del Sol, y otro paso a desnivel más al sur, donde termina la prolongación, en el cruce con la avenida Independencia, para atender una necesidad vial crucial para los juarenses.

Además, se consolidará el Centro de Convenciones, se mantendrá la inversión en infraestructura pluvial para evitar inundaciones, se remodelarán el Centro Cultural Paso del Norte, áreas el Hospital General, y se renovará integralmente el Parque Central, entre otros.

Al abordar el tema de seguridad, destacó la reducción en un 18 por ciento de los homicidios dolosos en el territorio estatal, así como el aumento en el mismo porcentaje de la confianza en estas instituciones desde el inicio de su gestión, gracias al esfuerzo coordinado entre instancias de los distintos niveles gubernamentales.

Reiteró su convencimiento de gobernar con humanismo como responsabilidad histórica, de enfrentar los desafíos y de responderle al estado con firmeza y resultados.

“En Chihuahua gobernamos para unir y para construir. Aquí defenderemos a Chihuahua con ley, con carácter y con humanidad. Hoy Chihuahua tiene Gobierno y tiene Gobernadora para enfrentar lo que venga”, finalizó.